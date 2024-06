EUROPEE – Le preferenze: boom di Donazzan (FdI) Zan e Moretti (PD) – Passa Tosi – Bene Guarda (A. Verdi Sinistra)

Ecco le preferenze, che dovrebbero indicare gli eletti della circoscrizione Nord Est. La circoscrizione dovrebbe portare 15 eletti al Parlamento Europeo. Non si conosce ancora il numero di deputati eletti, ma FdI con il risultato ottenuto potrebbe portarne 6. Il PD 4, la Lega 2, Forza Italia 1, Alleanza Verdi Sinistra 1, IL m5s 1. (più tardi: aggiornamento con i numeri esatti)

Il partito leader, con quasi il 40% dei voti vede in testa la capolista Meloni, che non andrà in Europa. Al secondo posto l’assessora regionale vicentina del Veneto Elena Donazzan, poi Cavedagna, Berlato, Ciriani, Polato, Sibiano e Mantovan.

FRATELLI D’ITALIA: 31,91%

Ecco le preferenze nel PD – 25,77%

LEGA – 10,2%

FORZA ITALIA – 7,2%

ALLEANZA VERDI SINISTRA – 6,74%

MOVIMENTO 5 STELLE – 5,71%

AZIONE – SIAMO EUROPEI – 3,79%

STATI UNITI D’EUROPA – 3,05%