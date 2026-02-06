CRESPADORO – IMPORTANTI LAVORI DI ACQUE DEL CHIAMPO: DAL CENTRO ALLE CONTRADE

A Crespadoro importanti lavori di manutenzione e potenziamento dell’acquedotto da parte di Acque del Chiampo, in stretta collaborazione con il Comune. Gli interventi interessano molte zone, dalle sorgenti di Campodalbero (Fontanafredda) a lavori puntali per risolvere i problemi idrici in diverse zone del paese, tra cui il centro storico, piazza Municipio, via Dottor Fongaro, e le aree di Peron e Cappello.

Nel 2026 sono stati programmati ulteriori interventi, con lavori previsti anche nelle contrade di Durlo e Marana, mentre un intervento particolarmente importante interesserà la contrada Meceneri. L’obiettivo complessivo è garantire un servizio idrico più sicuro e affidabile per tutti i cittadini.