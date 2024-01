CREAZZO – Incidente in Calabria, ferita l’assistente vicentina del presidente regionale

L’auto sulla quale viaggiava il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, diretto da Reggio a Cosenza per il congresso provinciale del partito, è rimasta coinvolta in un incidente sull’autostrada Del Mediterraneo, tra gli svincoli di Pizzo e Lamezia.

Tra gli occupanti della vettura anche la vicentina Veronica Rigoni, 34enne assistente del presidente originaria di Creazzo, che secondo l’Ansa avrebbe riportato solamente un lieve trauma cranico. Per altre testate, tra le quali Il Giornale di Vicenza, la faccenda sarebbe invece più grave, tanto che la 34enne sarebbe stata sottoposta a un’intervento d’urgenza alla testa. Da fonti dirette, sarebbe in condizioni serie, l’operazione sarebbe andata bene ma Rigoni sarebbe ancora in prognosi riservata.

La vettura, secondo quanto si è appreso, avrebbe perso aderenza finendo contro un muretto che delimita la sede stradale. Sul posto sono intervenuti l’eliambulanza e un’ambulanza inviata dalla centrale operativa di Vibo Valentia, mentre altre sono state allertate da Lamezia, così come è stato contestualmente allertato il direttore della Centrale unica regionale del 118 dottor Riccardo Borselli. Occhiuto, secondo quanto si è appreso, ha subito una botta ad una spalla.