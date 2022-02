COVID VENETO – Ecco chi finisce in ospedale

Pubblichiamo le tabelle sulla situazione epidemiologica in Veneto presentate durante il punto stampa Covid del Presidente della Regione, Luca Zaia. Nella prima i positivi (raffronto 2020/2021 e 2021/2022). Nella seconda il raffronto dei ricoveri. Nella terza i positivi per stato vaccinale. Evidente l’incidenza dell’infezione sui non vaccinati. Nella quarta i ricoveri per stato di vaccinazione. In quest’ultima è ancor più evidente quanto la malattia grave colpisca più facilmente chi non ha copertura vaccinale. Impressionante la differenza fra il numero di no vax ricoverati e le persone con tripla dose, considerando che i no vax rappresentano solo il 10% della popolazione.