Covid Veneto: aumentano i contagi e i ricoveri

Tornano a crescere i casi di nuovi contagi in Veneto, nelle ultime 24 ore sono stati +475. Gli attualmente positivi sono 9.548. Continuano a crescere i ricoveri ospedalieri nelle aree mediche, 216 (+12), mentre è abbastanza stabile la situazione nelle terapie intensive, 30 (-1). Due invece le vittime nelle ultime 24 ore, con il totale dei decessi che sale a 11.817. In testa per numero di nuovi contagi nelle ultime 24 ore c’è la provincia di Padova, con 102 casi, seguita da quella di Verona con 95, Venezia con 85, Treviso con 78, Vicenza con 74, Belluno con 22 e Rovigo con 18.