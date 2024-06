Costa basca: centinaia di bagnanti ammalati per colpa di un’alga tossica

Si tratta di un’alga tossica, microscopica e invisibile a occhio nudo, ma una minaccia concreta che preoccupa gli abitanti e i vacanzieri dei Paesi Baschi a pochi giorni dall’estate. Il suo nome? “Ostreopsis ovata”. “Ho degli amici che si sono già ammalati gravemente a causa di queste alghe,” spiega un passante intervistato a Biarritz (Pirenei Atlantici) da TF1.

Osservate per la prima volta sulla costa basca alla fine dell’estate 2020, queste alghe proliferano quando la temperatura dell’oceano supera i 20 gradi, una conseguenza diretta del riscaldamento globale con effetti dannosi sulla salute. In effetti, possono causare malattie simil-influenzali negli esseri umani. “Le persone esposte possono avere irritazione agli occhi, naso che cola, un po’ di mal di gola, tosse,” spiega la dottoressa Magali Labadie, tossicologa dell’Ospedale Universitario di Bordeaux (Gironda). I sintomi di solito durano 48 ore.

Biarritz e altri comuni dei Paesi Baschi hanno vietato il nuoto per diversi giorni consecutivi nel 2021 e nel 2022 a causa di queste alghe. Un pessimo ricordo per i professionisti del turismo intervistati dal nostro team questo martedì mattina. “La chiusura delle spiagge è pessima per la nostra attività. In estate, sulla costa basca, abbiamo un programma pieno, abbiamo clienti, come i ristoratori,” si lamenta Jeff Bernard, istruttore di surf a Biarritz. “La spiaggia ha chiuso tre anni fa, ma non dovrebbe più succedere, perché economicamente sarebbe complicato,” conferma Antonio, cameriere in una paninoteca sul lungomare.

In totale, nelle ultime tre estati, sono stati registrati quasi 900 casi di avvelenamento. Nella località balneare, ma anche in altri comuni limitrofi, le acque di balneazione vengono analizzate più volte al mese.