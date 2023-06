Cordoglio del presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin per la scomparsa di Berlusconi

A margine del Consiglio Provinciale che si è tenuto nel tardo pomeriggio di ieri, il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin ha voluto ricordare l’ex premier Silvio Berlusconi esprimendo il cordoglio dell’Ente.

“Un imprenditore, un politico, un comunicatore. Silvio Berlusconi è stato un uomo lungimirante e poliedrico, che ha saputo cimentarsi in molti ruoli nella sua vita, vivendoli tutti da protagonista e lasciando in ognuno un segno importante.

I sentimenti degli italiani nei suoi confronti sono stati talvolta contrastanti, difficile restare indifferenti di fronte alla sua personalità, ma su una cosa non si può che concordare: Silvio Berlusconi ha segnato la vita del nostro Paese per tanti decenni.

Per i tanti posti di lavoro che ha creato grazie alle sue imprese, per l’impegno in politica e le cariche istituzionali ricoperte, per essere entrato nelle case degli italiani con le sue emittenti televisive promuovendo, in particolare, l’infotainment, cioè la spettacolarizzazione dell’informazione.

Forza Italia, e Popolo delle Libertà prima, è stato un punto di riferimento per tanti vicentini che si sono riconosciuti nei valori liberali e nell’adesione a un’Europa forte. A questi vicentini, ai dirigenti del partito, ma anche ai famigliari e agli amici di Silvio Berlusconi voglio esprimere il cordoglio della Provincia di Vicenza e la mia personale vicinanza.”

