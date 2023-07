Cerca di evadere gettandosi nel canale dal Tribunale di Venezia

Un detenuto di origine romena, tradotto dalla Casa Circondariale di Belluno al Tribunale di Venezia per un’udienza, si è divincolato e ha tentato la fuga lanciandosi in un canale, ma è stato ripescato dalla Polizia penitenziaria di scorta che, tuffandosi in acqua, l’ha riacciuffato. Lo riferisce Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria.

“Ancora una volta – commenta De Fazio – è la Polizia penitenziaria, con la professionalità, l’inventiva, l’audacia e l’abnegazione che la contraddistingue, a mettere una pezza sulle falle di un sistema carcerario alla deriva e che, è proprio il caso di dire, fa acqua da tutte le parti. Rivolgiamo il nostro plauso e i ringraziamenti ai colleghi che hanno impedito l’evasione, che meritano anche un riconoscimento formale, ma ribadiamo l’appello al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Governo e al Parlamento tutto affinché si vari un decreto carceri che consenta cospicue e immediate assunzioni straordinarie nel Corpo di polizia penitenziaria”, conclude. ANSA