Iniziano le scuole e si infiamma il dibattito sul caro-mense, dopo la delibera con la quale l’amministrazione ha ‘riqualificato’ le tariffe. In attesa di un incontro risolutore. Intervista ad Alessandro Benigno di Fratelli d’Italia. Non perdetevi le puntate di Caffé con Giacomo (intervista al sindaco) e gli aggiornamenti sul nostro sito per conoscere l’evolversi della vicenda.