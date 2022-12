Carabinieri in Grande Uniforme Speciale Ridotta per le vie e piazze di Bassano del Grappa (FOTO)

Come negli anni passati, in occasione delle festività natalizie, nei fine settimana e fino all’Epifania, i

Carabinieri di Bassano del Grappa svolgeranno il loro servizio indossando la Grande Uniforme

Speciale Ridotta, un’uniforme senza tempo costituita dalla lucerna, il tradizionale cappello dei

Carabinieri noto fin da tempi remoti, dalla marsina con le sue lunghe code, dalla sciabola e dalla

mantella foderata di panno rosso.

Sarà un’attività svolta prevalentemente all’interno del centro storico di Bassano in aggiunta al

normale servizio d’istituto di controllo del territorio; sarà un’occasione di rappresentanza e di

vicinanza dell’Arma dei Carabinieri al tessuto sociale Bassanese, assecondando così un reciproco

sentimento di affetto, un connubio molto gradito dalla cittadinanza.

La pattuglia appiedata, disposta per il giorno della festa dell’Immacolata Concezione, in una cornice

ricca di fascino, ha richiamato l’attenzione di numerose persone, compresi turisti di ogni nazionalità,

stimolando ulteriormente quel sentimento di vicinanza con l’Arma dei Carabinieri alla città del Ponte.