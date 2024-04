BASSANESE – Aggredisce e rapina una prostituta in casa: arrestato 33enne

Nella mattina del 12 aprile 2024, i Carabinieri della Stazione di Bassano del Grappa hanno eseguito un’ordinanza cautelare di custodia in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Vicenza su richiesta della Procura, nei confronti di un uomo di 33 anni, di origine marocchina e residente a Nove (VI). L’uomo è stato ritenuto responsabile di rapina e lesioni aggravate ai danni di una prostituta.

La misura cautelare è stata adottata in seguito all’intervento avvenuto il 2 febbraio 2024 da parte di una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa in un appartamento della zona, dove la donna, straniera, era stata aggredita da un cliente. La vittima, dopo aver contattato il numero di emergenza 112, ha presentato denuncia presso la locale Stazione Carabinieri, raccontando di essere stata contattata telefonicamente dal cliente per concordare un incontro sessuale. Tuttavia, una volta nell’appartamento, l’uomo è diventato violento, costringendo la donna e minacciandola per il denaro precedentemente pagato. Dopo l’aggressione, la donna è stata trasportata in ospedale dove è stata confermata l’aggressione.

Le indagini condotte dai Carabinieri di Bassano del Grappa, sotto la supervisione della Procura di Vicenza, hanno portato all’arresto dell’indagato il 12 aprile 2024, in base alla richiesta della Procura al Giudice per le Indagini Preliminari di Vicenza.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito alla Casa Circondariale di Vicenza.