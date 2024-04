Vicini da incubo nel Bassanese: arrestato 42enne

Nella mattinata del 9 aprile 2024, i Carabinieri della Stazione di Marostica hanno dato seguito a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, quale aggravamento di provvedimenti precedenti, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza su richiesta della Procura locale. L’ordinanza riguardava un uomo di 42 anni di Colceresa (VI), accusato di ripetuti atti persecutori nei confronti del suo vicino di casa.

Già il 7 marzo 2024, gli stessi carabinieri avevano eseguito una prima misura cautelare, vietando all’uomo di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima e di dimorare nel Comune di Colceresa. Questo provvedimento era stato adottato in seguito alla denuncia presentata dall’anziano vicino di 88 anni presso la stazione dei Carabinieri di Marostica. La vittima aveva raccontato di continue minacce, insulti, danneggiamenti e molestie da parte dell’uomo, comportamenti persecutori che erano iniziati già nel maggio 2023.

Nonostante l’applicazione di questa misura cautelare, l’indagato era stato arrestato due volte dagli stessi carabinieri, il 30 marzo e il 2 aprile 2024, per non aver rispettato i provvedimenti restrittivi in vigore.

Dopo aver raccolto tutte le prove delle molteplici violazioni commesse, i Carabinieri di Marostica hanno proceduto il 9 aprile 2024 con l’arresto dell’uomo, in ottemperanza a una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza su richiesta della Procura locale, quale aggravamento della misura precedente.

Attualmente, l’indagato si trova detenuto presso la Casa Circondariale di Vicenza.