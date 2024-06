Blitz dei Carabinieri nel Bassanese: weekend di intensi controlli in centro città e in stazione

Nel fine settimana appena trascorso, la Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa ha dato corso a un servizio straordinario di controllo del territorio. Numerosi sono stati i controlli presso la stazione ferroviaria di Bassano del Grappa e delle aree maggiormente frequentate da giovani nonché con l’impiego, nel centro città, nella serata di sabato, della Stazione Mobile posizionata nella centralissima Piazza della Libertà. Durante le operazioni di controllo, i Carabinieri hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 48enne della zona che a Marostica, dopo essere autonomamente uscito di strada, è stato trovato con un tasso pari a 1,70g/l; nella circostanza, gli è stata ritirata la patente e il veicolo è stato sottoposto a sequestro. Hanno inoltre multato per ubriachezza un 56enne della zona che, a Bassano del Grappa presentava evidenti sintomi di alterazione dovuti all’abuso di alcol. Nei giorni scorsi, inoltre, militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa hanno deferito in stato di libertà per furto e violazione del foglio di via obbligatorio un 24enne di origini marocchine, in Italia senza fissa dimora resosi responsabile del furto, avvenuto nel pomeriggio del 5 giugno presso una rivendita di tabacchi, di 3 bustine di cannabis sativa.