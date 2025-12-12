ATTUALITA'STREET TG
12 Dicembre 2025 - 10.55

CAFFÈ CON GIACOMO: NATALE A VICENZA, OLIMPICHETTO RESTAURATO, LA TRIBUNA SAVOINI, I LAVORI DEL 2025 E L’ANNO DELLA TAV

Elisa Santucci
Nella nuova puntata di Caffè con Giacomo, il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai si racconta in una lunga conversazione davanti a un caffè, attraversando i grandi temi che stanno segnando la vita della città. Dal Natale 2025 ricchissimo di eventi e attrazioni, con il ritorno dell’Olimpichetto restaurato e ospitato nella Basilica illuminata come nel Cinquecento, fino alle decisioni simboliche come l’intitolazione della tribuna d’onore dello Stadio Menti a Giulio Savoini. Possamai traccia un bilancio di fine anno segnato da numerosi cantieri avviati – dalla piazza di Maddalene al recupero dell’ex Macello, passando per l’ex Cinema Corso – e guarda al 2026, che sarà per Vicenza l’anno cruciale della TAV, già anticipata dagli abbattimenti in corso. Un’intervista intensa che si chiude con un messaggio semplice ma sentito: l’augurio di un sereno Natale e di un felice anno nuovo a tutti i vicentini. Di Elisa Santucci.

