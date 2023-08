Bressanvido – Arriva la Transumanza: “Vieni, scopri e gusta…”

A BRESSANVIDO LA TRADIZIONE SI RINNOVA: DAL 22 settembre AL 1° ottobre “TRANSUMANDO”

Per valorizzare la 25^ edizione della Festa della Transumanza, la 9^ edizione del Festival dell’Agricoltura e della Festa di Latterie Vicentine, nasce quest’anno “TRANSUMANDO: VIENI, SCOPRI E GUSTA”, un nuovo, grande evento che animerà per dieci giorni le strade di Bressanvido (VI) festeggiando l’arrivo della Transumanza verticale più lunga d’Italia.A partire da quest’anno, i tre appuntamenti più amati di Bressanvido (VI) si uniscono in un nuovo, unico e grande evento: “Transumando. Vieni, scopri e gusta”, nato dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, la Pro Loco di Bressanvido e Latterie Vicentine. Vieni a vivere la grande tradizione della Festa della Transumanza, giunta quest’anno alla 25^ edizione; vieni a scoprire le novità del Festival dell’Agricoltura, che da nove anni affianca la storica manifestazione; vieni a gustare tutto il sapore della Festa di Latterie Vicentine, che ogni anno attrae migliaia di persone con un grande evento a porte aperte, nel polo produttivo di Asiago Dop più grande d’Italia.

Dal 22 settembre al 1° ottobre, dieci imperdibili giornate di festa scandite da un ricchissimo programma di eventi animeranno il comune di Bressanvido per festeggiare il rientro a casa della Transumanza verticale più lunga d’Italia. Degustazioni, workshop, laboratori, incontri, convegni, concerti, balli popolari, spettacoli per grandi e piccini, aperitivi, dj set e molto altro ancora. Il tutto pensato per soddisfare ogni fascia di età, dalle famiglie ai giovani, agli anziani, e gli interessi più svariati, da quelli degli appassionati di agricoltura a quelli degli amanti del buon cibo e della buona musica.

Domenica 24 settembre è previsto il tanto atteso arrivo della Transumanza di Bressanvido (partirà il 22) che può fregiarsi del titolo di “transumanza verticale più lunga d’Italia”, con un percorso di circa 80 chilometri distribuiti in 3 giorni di cammino, da Marcesina a Bressanvido, e oltre 600 capi che scendono a valle. La grande e spettacolare Festa della Transumanza di Bressanvido, riconosciuta Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO, festeggia quest’anno il traguardo della 25^ edizione. Questa festa emozionante, nata con l’idea di celebrare il duro lavoro dell’allevatore che in pianura, collina e montagna si dedica con sacrificio e passione a questa professione, prevede la partecipazione di oltre 20.000 persone. L’evento rappresenta un’occasione unica per immergersi nella tradizione, vivere e rivivere i luoghi, le storie e i sapori della natura più autentica. La piazza comunale di Bressanvido accoglierà i migliori produttori del territorio: verrà allestito un mercatino Slow Food in cui sarà esposta una selezione di prodotti tipici, locali e stagionali.

Dieci giorni di festa dove non mancherà la buona musica: la Consulta dei Giovani di Bressanvido anche per questa straordinaria edizione propone un entusiasmante programma di concerti e spettacoli che animeranno la Corte degli Ulivi a Bressanvido. Dalla musica veneta dei Rumatera ai migliori dj e visual con Hund + No Brand e molti altri.

Transumando accoglie nel suo ricco contenitore anche il Festival dell’Agricoltura, giunto quest’anno alla nona edizione, che ogni anno attira a Bressanvido esperti, specialisti e appassionati dell’argomento. Il tema è “100% NO SPRECO” e si parlerà come sempre di futuro sostenibile. Anche quest’anno il Festival offrirà un palinsesto di eventi, incontri, conferenze, spettacoli volti a mostrare l’importanza agroecologica dello splendido territorio di Bressanvido laddove allevamenti, praterie, siepi e risorgive vanno a creare un meraviglioso connubio naturale. Il ricco calendario conferma il Festival dell’Agricoltura come il festival più aggiornato del territorio. Il 30 settembre il festival chiude con l’anteprima nazionale della presentazione del libro del cuoco operaio Amedeo Sandri e del sommelier Maurizio Falloppi, “La cucina vicentina con quattro piatti palladiani e ventuno ricette dimenticate”, Ronzani Editore.

A chiusura dei dieci giorni di Transumando, domenica 1° ottobre ci sarà la grande Festa di Latterie Vicentine che animerà per tutto il giorno la sede dell’azienda. Sono attese migliaia di persone alle numerose attività in programma: visite immersive al polo produttivo di formaggio Asiago Dop più grande d’Italia, masterclass di formaggi abbinati al Lugana Doc di Corte Anna di Sirmione e alla selezione di grappe della storica Distilleria Nardini. In programma anche il workshop con miele biologico di Opus Apis, lo showcooking con lo chef Amedeo Sandri, la presentazione della guida “Veneto e Veneti” del bassanese Marco F. Zonta, spettacoli circensi, djset, laboratori didattici e artistici, truccabimbi, gonfiabili e molto altro. Il tutto accompagnato da un ricco stand gastronomico con prodotti del territorio, street food e gli aperitivi firmati dal Garage Nardini.

L’evento clou della giornata sarà il tanto atteso taglio della Forma di formaggio Asiago DOP più grande d’Italia, lavorata nei mesi precedenti da ben 11 casari proprio con il latte delle malghe di montagna dell’Altopiano dei Sette Comuni: 11000 litri di latte, oltre 1000 kg di peso, 2 metri di diametro. Il formaggio verrà distribuito ai presenti e il ricavato della vendita sarà devoluto in beneficenza ad alcune realtà del territorio.

Tutte le informazioni sull’evento Transumando sono reperibili on-line nel nuovo sito www.transumandobressanvido.it e nelle pagine social @transumandobressanvido