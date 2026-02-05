Brendola – A fuoco un portico: i vigili del fuoco evitano il peggio

Paura nella notte a Brendola per un incendio scoppiato in un’abitazione privata. Poco dopo l’1.00 di giovedì 5 febbraio 2026, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Ugo Foscolo per un rogo sviluppatosi nel portico esterno di una casa a due piani, suddivisa in due appartamenti.

Le fiamme, partite dall’esterno, si sono propagate all’interno dell’abitazione al piano terra, interessando un cucinino, il bagno e la sala da pranzo. Fortunatamente non si registrano persone ferite.

Sul posto hanno operato le squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Lonigo e Arzignano, con il supporto di due automezzi provenienti dalla sede centrale di Vicenza. Il tempestivo intervento ha permesso di contenere l’incendio ed evitare il coinvolgimento dell’intera struttura.

Oltre ai danni causati direttamente dalle fiamme nei locali interessati, l’appartamento al piano terra ha subito anche danni da fumo. Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento da parte dei tecnici dei Vigili del fuoco.

Presenti sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti di competenza.