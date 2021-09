BASSANO – Scuola: oltre 230 corse di SVT per il trasporto degli studenti

A pochi giorni dalla riapertura delle scuole, anche per il territorio bassanese

è pronto il piano per il trasporto pubblico scolastico

A pochi giorni dalla riapertura delle scuole è ormai definitivo in ogni dettaglio, anche per il territorio bassanese, il piano per il trasporto pubblico scolastico messo a punto da SVT d’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale e con il coordinamento della Prefettura.

Complessivamente, nell’area Pedemontana già da lunedì 13 settembre saranno ben 231 le corse che trasporteranno gli studenti all’ingresso e uscita da scuola: di queste, 39 riguardano la rete urbana di Bassano e 192 la rete extraurbana nei Comuni limitrofi; tra queste corse, anche 29 (3 urbane e 26 extraurbane) aggiuntive messe in campo con i bus turistici.

Particolare attenzione è stata posta a ridurre l’eventualità di assembramenti al momento della salita e discesa dai mezzi.

A questo scopo, gli arrivi e le partenze nella cittadella degli studi sono stati suddivisi in due terminal, in via Rosmini e in via Tommaso d’Aquino.

Sempre con questo obiettivo, a Bassano del Grappa saranno impiegati 6 steward a terra previsti presso il terminal Rosmini e presso la stazione ferroviaria: avranno il compito di compito di prevenire gli assembramenti di utenti presso le fermate degli autobus e ricordare ai viaggiatori le regole per la prevenzione del contagio, a partire dall’utilizzo della mascherina a bordo dei mezzi pubblici e l’igienizzazione delle mani.

«L’area di Bassano del Grappa presenta una densità di studenti particolarmente elevata – sottolinea il presidente di SVT Simone Vicentini – e naturalmente nel definire il piano di trasporto scolastico provinciale abbiamo considerato con particolare attenzione le necessità degli utenti di questo territorio».

Un’attenzione che continuerà anche quando le scuole avranno effettivamente ricominciato le lezioni: «Anche grazie alla presenza di controllori a terra appositamente incaricati – aggiunge il presidente Vicentini -, per i primi giorni dell’anno scolastico monitoreremo quelli che saranno gli effettivi flussi di utenti e quindi il reale fabbisogno di corse, pronti ad apportare i necessari correttivi, anche se una valutazione conclusiva sarà possibile solo quando gli istituti scolastici disporranno dell’orario definitivo».