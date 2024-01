BASSANO – Ruba un monopattino in treno, rintracciato e denunciato 38enne

Dopo avere ammesso di avere rubato il mezzo, è stato denunciato per furto aggravato. Si tratta dell’epilogo della vicenda iniziata nella mattinata dello scorso sabato 30 dicembre, quando un cittadino italiano di anni 38, residente a Bassano del Grappa, la formalizzato al Commissariato di polizia di Bassano del Grappa una denuncia di furto aggravato del proprio monopattino elettrico, avvenuto nel pomeriggio del giorno precedente mentre viaggiava sul treno nella tratta “Padova – Bassano del Grappa”.

L’uomo avrebbe riferito che dopo essere salito sul treno aveva riposto il proprio monopattino nell’apposita rastrelliera ubicata all’inizio del vagone e di essersi seduto sul sedile più in là, accorgendosi del furto solo quando era arrivato a Bassano.

Immediatamente gli agenti di polizia, con l’ausilio della Squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria di Venezia, hanno visionato le registrazioni video a circuito chiuso del convoglio ferroviario, verificando che un soggetto, già conosciuto alle forze di polizia, che sarebbe salito a bordo del convoglio ferroviario senza alcun genere di bagaglio, sarebbe sceso alla stazione di Campodarsego con il monopattino in questione.

Agli agenti di polizia non è rimasto che rintracciare l’uomo trovandolo presso il luogo di lavoro dove si era recato con lo stesso monopattino, ammettendo, tra l’altro, le proprie responsabilità.

L’uomo, accompagnato presso gli Uffici di Polizia, veniva fotosegnalato ed identificato per A.K.I. di anni 38, cittadino nigeriano, già sottoposto alla misura alternativa dell’Affidamento in Prova ai Servizi Sociali del Comune di Padova, e denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato. Il monopattino elettrico è stato restituito al legittimo proprietario.