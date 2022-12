Bassano, la Giunta comunale approva due progetti per la zona di Valrovina

Nel corso delle ultime sedute la Giunta comunale ha approvato due interventi di sistemazione che interessano in particolare la zona di Valrovina.

Il primo riguarda un tratto, per una prima parte asfaltato e poi sterrato, della viabilità che collega Strada Soarda a Contrà San Giorgio e prevede il rifacimento di una porzione di muro di sostegno in pietra a secco, la regimazione delle acque superficiali ed il ripristino del fondo stradale, così da mettere in sicurezza e migliorare la fruizione della strada stessa.

Le opere saranno realizzate tramite lavorazioni consone allo stato dei luoghi con l’impiego di materiali naturali, nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti.

Il progetto prevede una spesa complessiva di 49.950,00 euro

Il secondo intervento, nell’ambito della manutenzione dei percorsi lungo il Brenta, riguarda la località Campien in seguito a due dissesti franosi tra via Colle Basso e via Colle Alto, in prossimità di un sentiero pedonale su cui passa l’acquedotto pubblico.

La frana è avvenuta in un contesto in cui la roccia non è ben salda e si accentua in corrispondenza di eventi piovosi. A nord della frana è presente un muro in sasso e pietre rivestito in cemento armato frontalmente e ancora più a nord è presente un muro a secco con tiranti in acciaio.

L’Amministrazione provvederà alla sistemazione del dissesto franoso, per mettere in sicurezza il passaggio nel sentiero, con due nuovi muri di sostegno.

Il costo degli interventi è pari, complessivamente, a 44.955,00 euro.