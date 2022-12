BASSANO – Interventi sugli edifici comunali

L’Amministrazione comunale ha concluso il 2022 con il via libera a una nuova serie di interventi strutturali per rendere più solidi, sicuri, accessibili e funzionali gli edifici di proprietà comunale.

L’opera più importante e attesa riguarda il consolidamento statico delle Case Parolini di via Beata Giovanna, per la quale è stato approvato il progetto definitivo. L’intervento interessa un complesso di abitazioni di proprietà comunale, oggi disabitate, che fanno parte della storia della città e si affacciano su una strada molto frequentata da veicoli e pedoni. Le case sono formate da tre corpi disposti su due e tre piani per una superficie di 550 metri quadrati, con cortile interno, e ormai da tempo necessitano di un restauro per la messa in sicurezza. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 1.400.000 euro.

Approvato il progetto definitivo anche per i lavori di ristrutturazione del tetto dell’ex ospedale di viale delle Fosse (190 mila euro), così come per gli interventi nella nuova struttura polifunzionale della Biblioteca Civica, dove saranno modificati i serramenti fissi e resi più funzionali i punti di accesso e di sicurezza (33 mila euro).

Si è invece conclusa l’intera fase di progettazione, definitiva ed esecutiva, per le opere di adeguamento finalizzate alla prevenzione di incendi nel mercato ortofrutticolo (250 mila euro), per gli interventi di messa in sicurezza di Palazzo Pretorio, con la sistemazione delle parti lapidee, dei balconi del secondo piano e degli intonaci nella facciata ovest che guarda verso via Matteotti (80.000 euro), e per un nuovo impianto di illuminazione interna nell’atrio ottagonale al piano terra del Museo Civico (7.600 euro).