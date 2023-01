BASSANO – Il 6 febbraio arriva il Sottosegretario alla Giustizia Ostellari

Il Sottosegretario alla Giustizia, senatore Andrea Ostellari, a Bassano lunedì 6 febbraio 2023

Il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, senatore Andrea Ostellari, sarà a Bassano il prossimo lunedì 6 febbraio per una visita che potrebbe dare una svolta alla richiesta dell’istituzione del nuovo Tribunale della Pedemontana Veneta.

Accompagnato dal Sindaco Elena Pavan visiterà in mattinata la Cittadella della Giustizia di via Marinali e incontrerà i componenti del Comitato per l’istituzione del Tribunale della Pedemontana Veneta.

“Il tema del tribunale è da sempre centrale per la nostra città e per il territorio – spiega il Sindaco Elena Pavan – sono quindi grata per la disponibilità del Governo e del Senatore Ostellari, che ringrazio in particolare per il dialogo da tempo in corso e la disponibilità dimostrata già in passato. Confido che questa visita rappresenti un primo momento per iniziare un dialogo costruttivo e concreto. La presenza del Sottosegretario ci troverà pronti a illustrare tutti i passaggi che ci hanno condotti fin qui e le ragioni delle nostre richieste”.

“Confermo che il 6 febbraio sarò a Bassano del Grappa per un sopralluogo – chiarisce Ostellari – Con l’occasione chiederò di incontrare il sindaco, gli operatori della Giustizia, i rappresentanti delle associazioni produttive, gli amministratori del territorio e della Regione”.