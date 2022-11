BASSANO – Giovanissimo trovato con un etto di droga: l’aveva comprata tramite app

Nella notte di giovedì, gli agenti del commissariato di Bassano hanno arrestato A.B., 19 anni, residente a Rosà, trovato in possesso di 85 grammi di hashish, quasi 33 di marijuana e circa 400 euro in banconote di piccolo taglio, considerate provento dell’attività di spaccio. Il giovane avrebbe spiegato di essersi rifornito da pusher residenti in piccoli paesi del Vicentino, che contattava via telefonino tramite applicazioni come Telegram e Snapchat, di cui conosceva solo i nomignoli fittizi.

I fatti poco prima delle 23, quando le volanti hanno visto una Volkswagen polo guidare ad alta velocità verso la periferia. L’utilitaria è stata seguita e fermata in via Veneto, a Rondò Brenta. A.B. ha riferito di stare correndo perché aveva fretta di tornare a casa, ma nell’abitacolo aleggiava inconfondibilmente odore di hashish. Dopo alcuni solleciti, il giovane ha estratto un panetto di droga di 85 grammi. Sono stati trovati inoltre 33 grammi di marijuana in uno zaino, in cui c’erano anche un bilancino di precisione, un portafoglio con 250 euro in banconote e nel cruscotto altri 170 euro. Nell’abitazione del ragazzo, nella sua scrivania, è stato trovato un rotolo di cellophane. A.B. è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.