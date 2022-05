Finiscono con l’auto contro un muretto: 20enne perde la vita

Alle prime ore di domenica 8 maggio, un 20enne di Nove ha perso la vita in un incidente stradale. Il giovane si trovava in macchina, una Mercedes Classe A, condotta da un 25enne di Marostica, a bordo della quale si trovava anche una 17enne, sempre di Marostica. I tre, per cause ancora da accertare, si sono scontrati contro un muretto in via Asiago, al civico 154, e la morte del 20enne è stata immediata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Romano d’Ezzelino, per effettuare gli accertamenti del caso. Il conducente e la seconda passeggera sono stati ricoverati presso l’ospedale di Bassano del Grappa per le cure del caso, per quanto non versino in pericolo di vita. Accertamenti tuttora in corso per accertare eventuali responsabilità.