Avevano picchiato un minorenne: denunciati due cittadini marocchini

Due cittadini marocchini sono stati denunciati per tentata rapina in concorso aggravata. M.I.A., 22 anni, e F.A., 19 anni, residenti rispettivamente a Bassano del Grappa e Castelfranco Veneto, entrambi con pregiudizi, avevano tentato di rapinare un ragazzo minorenne, prendendolo poi a calci, pugni e spintoni.

I fatti erano avvenuti la sera del 06 settembre 2021, poco prima della mezzanotte, quando i carabinieri erano dovuti intervenire nel centro di Bassano del Grappa, dopo che un ragazzo minorenne aveva denunciato un’aggressione a suo carico. Raggiunta la vittima, il giovane aveva raccontato che due giovani individui, in via Portici Lunghi, mentre era in compagnia di amici, lo avevano avvicinato da dietro e gli avevano chiesto del denaro. Alla negazione del minorenne, i due, con tono arrogante e minaccioso, avevano insistito e, all’ennesima negazione, prima lo lo avevano prima spinto e poi colpito con calci e pugni in varie parti del corpo, prima di darsela a gambe. Condotto in ospedale, al giovane erano stati dati cinque giorni di prognosi.

Denunciato il fatto ai carabinieri, partendo dai testimoni, i militari sono riusciti a risalire a M.I.A. e al secondo rapinatore.