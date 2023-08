Auto capovolta: donna rimane incastrata

BASSANO DEL GRAPPA, AUTO CAPOVOLTA FERITA LA CONDUCENTE

Alle 7, di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Benedetto a Bassano del Grappa per un’auto finita rovesciata: ferita la conducente. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che l’autista dopo essere entrata in collisione con un’altra auto si è rovesciata, andando a finire contro altre vetture parcheggiate. I vigili del fuoco accorsi dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto la donna alla guida, rimasta inastrata. La conducente è stata stabilizzata dal personale del Suem e trasferita in ospedale. Le forze dell’ordine hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.