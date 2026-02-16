Atene, trovata morta Dana Eden produttrice della serie TV ‘Teheran’: sospetto suicidio

La produttrice israeliana Dana Eden, 52 anni, nota per il suo lavoro nella serie di successo “Tehran”, è stata trovata morta nella sua stanza d’albergo nel centro di Atene. A riferirlo è stata lunedì la polizia greca.

Il corpo è stato scoperto domenica sera in un hotel vicino a Piazza Syntagma, nel cuore della capitale ellenica. Gli agenti sono intervenuti intorno alle 20:15 ora locale (18:15 GMT). Nella stanza, secondo quanto riferito dalla polizia, è stata trovata una grande quantità di pillole sul comodino.

Un portavoce delle forze dell’ordine ha dichiarato che “tutto sembra indicare che si sia trattato di un suicidio”. I segni riscontrati sul collo della produttrice sarebbero compatibili con “un tentativo di suicidio tramite un cavo telefonico”. La teoria attualmente più accreditata resta dunque quella del gesto volontario.

Le autorità hanno disposto l’autopsia sul corpo e stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’hotel per chiarire definitivamente la dinamica dei fatti. Al momento, secondo quanto comunicato dalla polizia, non emergerebbero elementi che facciano pensare a cause diverse dal suicidio.

Dana Eden era arrivata ad Atene il 4 febbraio per lavorare alla quarta stagione di “Tehran”, serie trasmessa su Apple TV e incentrata sulla figura di Tamar Rabinyan, agente del Mossad infiltrata nella capitale iraniana. Le prime tre stagioni erano state girate proprio nella capitale greca.

Le riprese della quarta stagione avevano subito un ritardo in seguito agli attacchi di Hamas in Israele del 7 ottobre 2023 e ai successivi bombardamenti sulla Striscia di Gaza.