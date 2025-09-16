Assunzioni in Veneto: in otto mesi +67mila, ma meno dell’anno scorso

Nei primi otto mesi del 2025 il bilancio del mercato del lavoro dipendente privato in Veneto è positivo per +67.400 posizioni di lavoro, ma rimane al di sotto di quello dell’analogo periodo dell’anno precedente (+78.400 unità), per effetto della riduzione delle attivazioni (-2%) e dell’incremento delle cessazioni (+1%).

Il dato emerge dall’ultima edizione della Bussola sul mercato del lavoro regionale, elaborata da Veneto Lavoro.

Il singolo mese di agosto segna un bilancio tipicamente negativo (-10.500 posti) ma più sfavorevole di quello del 2024 (-7.200), a causa soprattutto dei risultati nella logistica e nei servizi turistici, oltre che al rallentamento nel metalmeccanico e nelle costruzioni.

Nell’ultimo mese infatti si rileva, nel confronto tendenziale, sia un calo delle assunzioni (32.900, -5%), sia un aumento nelle cessazioni contrattuali (43.400, +4%). ANSA VENETO