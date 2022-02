ASIAGO – Paura all’alba: tetto a fuoco (video e foto)

Poco dopo le 6:30 di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Prestinari ad Asiago per l’incendio del tetto di un’abitazione disposta su due livelli: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri subito accorsi dal locale distaccamento e successivamente da Schio e Bassano del Grappa con 3 autopompe, 2 autobotti, l’autoscala e 15 operatori, hanno iniziato le operazioni d spegnimento riuscendo a sezionare la copertura ed evitare un incendio generalizzato. Le fiamme hanno intaccato esternamente un poggiolo in legno andato completamente distrutto e parte del sottotetto in legno coperto da una guaina metallica. Sono ora in corso le operazioni di controllo di tutte le travature in legno per escludere eventuali focolai. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e bonifica termineranno presumibilmente nel primo pomeriggio.