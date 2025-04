Asiago città di Tappa: presentato il logo ufficiale

In vista dell’attesissimo arrivo della tappa del Giro d’Italia 2025 ad Asiago, previsto per domenica 25 maggio, cresce l’attesa ad Asiago, pronta a trasformarsi in palcoscenico d’eccezione per una delle tappe più suggestive della corsa rosa più famosa al mondo.L’Amministrazione comunale ha presentato questa mattina nella Sala Consiliare del Municipio, il logo ufficiale “Asiago, Tappa dell’Altopiano” e la nuova identità visiva che accompagneranno la promozione dell’evento sul territorio, con un richiamo alla figura di Gino Bartali, simbolo intramontabile di sport, coraggio e impegno umano.Proprio sulla scia di queste sfide indimenticabili, l’immagine che contraddistinguerà la comunicazione visiva della tappa di arrivo ad Asiago, è un vero e proprio omaggio al campione a 25 anni dalla sua scomparsa. L’immagine, studiata per rappresentare la passione ciclistica e la forza del territorio, fonde elementi grafici moderni con richiami storici, in un omaggio sentito a uno dei più grandi campioni del ciclismo italiano.