ARZIGNANO – Mattarella conferisce la Stella al Merito a Tiziano Posenato del Gruppo Mastrotto

Il Presidente della Repubblica riconosce il titolo di “Maestro del Lavoro” al Responsabile di Produzione Arredamento dell’azienda di Arzignano, leader globale nel settore dell’industria conciaria.

Si è svolta ieri, 12 dicembre, presso il prestigioso Teatro Malibran di Venezia, la cerimonia di consegna della Stella al Merito del Lavoro a Tiziano Posenato, Responsabile produzione della Business Unit Arredamento di Gruppo Mastrotto. Il riconoscimento, conferito con Decreto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, assegna il titolo di “Maestro del Lavoro” a una persona che si è contraddistinta per perizia, laboriosità e impeccabile condotta morale negli oltre 40 di collaborazione professionale con il Gruppo (continua).

Tiziano Posenato si è affacciato infatti al mondo del lavoro ancora adolescente. Nel 1978, terminati gli studi secondari all’età di 14 anni, ha iniziato il suo lungo percorso in Conceria Fratelli Mastrotto. Nel 1990 Tiziano è diventato Responsabile del reparto botti di follonaggio e asciugaggio, e l’anno successivo del reparto wet blue. Nel 2004, a soli 40 anni, grazie alla sua professionalità e serietà Tiziano ha assunto l’incarico di Responsabile di produzione della Business Unit Arredamento, con la responsabilità diretta dei siti produttivi in Italia e Croazia. Nel suo percorso professionale, ha saputo portare in azienda importanti innovazioni come un nuovo sistema di carico dall’alto delle botti, soluzione che ha consentito di ridurre notevolmente i rischi di incidente sul lavoro. Nel settore, Gruppo Mastrotto è stata la prima azienda a mettere in atto questo nuovo metodo operativo.

“Mi sono chiesto in questi giorni se fosse giusto che io ricevessi questo importante riconoscimento – commenta Tiziano Posenato – La risposta che mi sono dato è che sono stato fortunato, perché ho incontrato persone che mi hanno lasciato sbagliare, che si sono fidate di me, che mi hanno sempre rispettato e sostenuto e con le quali ho sempre potuto confrontarmi in maniera costruttiva attraverso il dialogo. Tutto questo certamente ha influito nel mio percorso professionale e mi ha consentito di arrivare fin qui, al conseguimento di un’onorificenza della quale sono estremamente orgoglioso”.

La Federazione Nazionale Maestri del Lavoro è un’associazione senza fini di lucro che opera per la promozione della cultura del lavoro, dello studio, della sicurezza e del volontariato e si impegna a tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici dei lavoratori. L’onorificenza è concessa a coloro che abbiano compiuto 50 anni di età, abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per almeno 25 anni alle dipendenze di una o più aziende e si siano particolarmente distinti per almeno uno dei seguenti meriti: perizia, laboriosità e buona condotta morale; per aver, con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo, migliorato l’efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione; per aver contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro o che si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell’attività professionale.

“Tiziano Posenato ha acquisito nel suo lungo percorso aziendale una profonda conoscenza della materia prima e delle lavorazioni – commenta Graziano Mastrotto, Vicepresidente del Gruppo e Amministratore Delegato della BU Arredamento – competenze che gli hanno consentito di indirizzare nel modo migliore il processo produttivo. Ha saputo gestire la fatica con il sorriso diventando un leader stimato e riconosciuto, un vero esempio di resilienza, costanza e umiltà. Inoltre, non si è mai vantato della sua grande competenza, ma l’ha sempre condivisa con i colleghi per risolvere i problemi e contribuire al miglioramento continuo, motivo per cui non possiamo che esprimere soddisfazione per questo suo importante riconoscimento. La Stella al Merito del Lavoro riflette appieno l’impegno e la dedizione che Tiziano ha sempre dimostrato in questi anni. Spero che questo risultato possa rappresentare una fonte d’ispirazione per la crescita individuale e collettiva all’interno del nostro Gruppo”.