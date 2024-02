Annalisa nuova star di Marostica Summer Festival

Annalisa è il nuovo nome della decima edizione di Marostica Summer Festival Volksbank, promosso da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città.La regina del pop italiano sarà sul palco di Piazza Castello il 12 luglio 2024 (ore 21.30) per arricchire un cartellone già straordinario che vede in scena IL VOLO (3 luglio), Emma (6 luglio), Take That (7 luglio) e Deep Purple (11 luglio).

Annalisa sarà anche una delle star della 74esima edizione del Festival di Sanremo, in gara con il brano “Sinceramente”. Annalisa è ormai di casa a Sanremo, con quattro esibizioni, l’ultima nel 021 arrivando settima con “Dieci”. Per quanto riguarda il brano che porta quest’anno in gara, “Sinceramente”, la cantante ha spiegato che la protagonista è una donna forte che rivendica il suo diritto alla libertà, in tutte le sue declinazioni e sfumature. Per la serata dei duetti, venerdì 9 febbraio, Annalisa ha scelto di avere al suo fianco La Rappresentante di Lista insieme al coro Artemia: proporranno una cover di “Sweet Dreams” degli Eurythmics.

Annalisa è la cantante dei record: la prima donna in Italia ad aver avuto un singolo in classifica FIMI per un anno, in una discografia che le donne non le premia affatto. Si tratta di Bellissima, pubblicato il 2 settembre 2022 e scritto dalla stessa Annalisa insieme a Davide “d.whale” Simonetta e Paolo, lo stesso team con cui aveva scritto Mon Amour, con il celebre ritornello (che ha visto lei che bacia lui etc.) che l’ha portata prima in classifica, risultato già raro, impreziosito dal risultato di aver superato 50 milioni di riproduzioni in streaming su Spotify. Poi è arrivata l’estate e la sua voce ha risuonato in ogni dove, con il devastante tormentone Disco Paradise insieme a Fedez e agli Articolo 31, con i quali aveva già collaborato, e anche qui sono piovuti milioni di stream. Quindi un altro successo, il singolo Ragazza sola, miglior debutto in radio della cantante.

In una stagione fortunatissima nella quale polverizza tutti i record a settembre 2023 l’uscita del nuovo disco di inediti, l’ottavo, “E poi siamo finiti nel vortice”. Con questo nuovo lavoro Annalisa ci trasporta nel suo mondo fatto di continue trasformazioni e narrazioni che, come un vortice, rappresentano i sali e scendi della vita, le salite e le discese, le sconfitte e le vittorie. Annalisa torna più consapevole che mai pronta a stupirci e a farci immergere in un vortice pieno di suoni nuovi, di mondi ipnotici e nuove realtà. “Tutti nel vortice” è il nuovo tour estivo!

La decima edizione di Marostica Summer Festival Volksbank è organizzata da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica e con il sostegno di Volksbank, main sponsor del festival.

Inizio concerto ore 21.30.

Tutto il programma: https://www.marosticasummerfestival.it/

Biglietti:

pit area posto in piedi € 47+diritti di prevendita

posto in piedi € 38+ diritti di prevendita

tribuna € 52+ diritti di prevendita