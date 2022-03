Alto vicentino: viveva da solo ma gli serviva energia per quattro, spacciatore sorpreso grazie ai consumi

La mattina di mercoledì 23 marzo, a seguito di un’indagine condotta sinergicamente dalla Polizia Locale Alto Vicentino e dalla Polizia Locale Nordest Vicentino, un 39 enne di Marano Vicentino è stato arrestato per coltivazione e spaccio di marijuana.

L’uomo è stato beccato a causa dei consumi: superiori a quelli di una famiglia di quattro persone, mentre lui risultava essere residente in coppia. Organizzato un servizio per verificare eventuali persone non censite, sul posto i poliziotti sono stati investiti da un forte odore di marijuana. Durante la perquisizione sono state trovate nove piante di marijuana alte circa un metro. Quindi, l’uomo ha consegnato 40 grammi di erba; asserendo di non averne altra. Durante la perquizione, nel freezer sono stati trovati altri cinque involucri, per un peso di circa 320 grammi. L’uomo è stato arrestato per coltivazione in assenza di autorizzazione di n. 9 piante di cannabis/marijuana e per detenzione ai fini di spaccio di g. 320 di marijuana.