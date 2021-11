Alto vicentino: prende la macchina della nonna senza dirglielo, 25enne denunciato per ricettazione

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Martedì pomeriggio i Carabinieri della stazione di Malo hanno deferito in stato di libertà G.A., 1996, con precedenti, accusato di ricettazione. L’uomo è stato trovato alla guida dell’autovettura, di proprietà della nonna materna, che ne aveva denunciato il furto la mattina stessa. La signora non sapeva che il giovane avesse preso il veicolo e, non essendo intenzionata a ritirare la denuncia, l’uomo è stato segnalato alla procura di Vicenza e la vettura restituita alla donna.