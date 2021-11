ALBETTONE – AGUGLIARO: Furgone in fiamme in autostrada

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Alle 16:10 di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A 31 tra lo svincolo di Agugliaro e Barbarano Albettone per l’incendio di un furgone: nessuna persona è rimasta ferita. L’autista del Fiat Scudo, mentre percorreva l’autostrada, si è accorto che qualcosa non andava, ha accostato ed è sceso, mentre il furgone prendeva fuoco. I pompieri arrivati da Lonigo, hanno spento le fiamme del mezzo andato completamente distrutto. Le cause dell’incendio di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio dei vigili del fuoco. Sul posto personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.