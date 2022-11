Alberi felici a Vicenza – Ecco perché è necessaria la piantumazione in città: incontro questa sera a San Lazzaro

Domenica scorsa sono state piantate 32 nuove piante in città in occasione della giornata di sensibilizzazione ecologica organizzata dal Comune per la “Festa dell’albero” al parco-scuola di educazione stradale in via Bellini. Coordinatore dell’iniziativa concordata con il Comune, è stato Roberto Longo per il gruppo “Alberi felici Vicenza” che si è fatto promotore di un progetto di rilancio dell’area che prevede anche la creazione di un frutteto didattico, con le piante donate dalla start up vicentina Beleafing.

Ma l’iniziativa ha un’appendice interessante questa sera alle 20.30 nel Salone Don Bosco dell’oratorio della parrocchia Sacra Famiglia in via Pier Luigi da Palestrina.

Un incontro in cui la giornalista Alessia Zorzan intervisterà l’assessore all’Ambiente del Comune di Vicenza, Simona Siotto, Emiliano Vettore di Beleafing e Marco Grendene presidente dell’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali di Vicenza. Si cercherà di rispondere ad una domanda: Per un domani migliore cosa dobbiamo fare oggi? “Una visione di Vicenza futuristica ma non utopistica – perché è necessaria la piantumazione in città