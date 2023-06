Agente di pratiche auto indagato a Montecchio: tratteneva le carte di circolazione dei clienti e attestava il falso

Il 15 giugno 2023, i Carabinieri della Tenenza Carabinieri di Montecchio Maggiore e il personale

della Polizia di Stato – Sezione di Polizia Stradale, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza

dispositiva di misura cautelare interdittiva emessa dal Gip del Tribunale di Vicenza a carico di un

cittadino italiano ritenuto responsabile di appropriazione indebita e falsità ideologica commessa dal

pubblico ufficiale in atti pubblici.

Tra l’anno 2020 e il 2022, l’indagato, amministratore unico di una società di agenzie pratiche auto

con sede nella città castellana, in più occasioni, si sarebbe appropriato indebitamente delle carte di

circolazione di alcuni clienti che si erano rivolti alla sua agenzia affinché provvedesse

all’aggiornamento delle stesse e che quindi deteneva in forza dell’incarico a lui conferito e del

pagamento a lui fatto. Inoltre in qualità di pubblico ufficiale avrebbe attestato il falso su una

trascrizione di un certificato di proprietà di un’autovettura.

I militari della Tenenza dei Carabinieri della città Castellana e gli agenti della Polizia Stradale di

Vicenza, raccolte le denunce-querele delle persone offese e dopo aver effettuato la rispettiva attività

d’indagine, inoltravano le informative di reato alla Procura di Vicenza che, dopo aver unificato in

unico procedimento tutti i fatti criminosi, ha ritenuto necessario richiedere al Giudice per le

Indagini Preliminari un provvedimento restrittivo all’esercizio dell’attività di impresa.

Il Gip, valutata la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e ritenendo necessario determinare

l’interruzione dell’attività delittuosa emersa, ha accolto la richiesta formulata dal Pubblico

Ministero, disponendo l’applicazione della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare

attività di impresa avente per oggetto la consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, per la

durata di anni 1.

Già in passato le FF.PP. avevano svolto presso l’agenzia amministrata dall’indagato attività

ispettiva rilevando illeciti amministrativi ed irrogando le relative sanzioni pecuniarie.