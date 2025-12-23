Addio a Chris Rea, la voce rock-blues che ha trasformato la strada in musica

Si è spento all’età di 74 anni Chris Rea, uno dei cantautori britannici più riconoscibili tra rock, blues e soul. La famiglia ha fatto sapere che il musicista è morto serenamente in ospedale, dopo una breve malattia. Con oltre 30 milioni di dischi venduti e una carriera lunga più di quarant’anni, Rea ha lasciato un segno profondo nella musica internazionale, grazie a brani diventati classici come The Road to Hell, On the Beach, Josephine e l’intramontabile Driving Home for Christmas.

Nato nel 1951 a Middlesbrough da padre italiano e madre irlandese, era il maggiore di sette fratelli. Amava definirsi un outsider fin dall’infanzia, cresciuto in un ambiente operaio nel nord dell’Inghilterra. Prima della musica lavorò anche nella fabbrica di gelati di famiglia e pensò a lungo di intraprendere la carriera giornalistica. L’ingresso nel mondo delle band arrivò nei primi anni Settanta, fino al debutto da solista con il singolo So Much Love nel 1974.

Il primo vero successo arrivò dagli Stati Uniti: nel 1978 Fool (If You Think It’s Over) entrò nella Top 20 americana e gli valse una nomination ai Grammy come miglior artista emergente. Gli anni successivi furono più complessi, segnati da difficoltà con l’industria discografica, ma l’album Water Sign del 1983 rilanciò la sua carriera in Europa. La consacrazione definitiva arrivò tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta, con una serie di album stabilmente ai vertici delle classifiche britanniche.

Il brano simbolo del suo repertorio resta Driving Home for Christmas, pubblicato nel 1986 ma diventato un successo planetario solo negli anni successivi, fino a rientrare nella Top 10 britannica nel 2021. Una canzone nata in un momento di grande difficoltà personale, scritta durante un viaggio in auto verso casa, che nel tempo si è trasformata in una colonna sonora fissa delle festività natalizie.

Negli anni Duemila Rea si è progressivamente allontanato dal pop, tornando alle radici blues che lo avevano ispirato agli inizi. Grande appassionato di motori, partecipò anche a competizioni automobilistiche e lavorò come meccanico ai box in Formula 1 con il team Jordan. Politicamente vicino al Partito Laburista, nel 2017 scrisse anche un brano in sostegno di Jeremy Corbyn.

La sua vita è stata segnata da seri problemi di salute: nel 2001 affrontò un delicato intervento per un cancro al pancreas, che gli causò il diabete, e nel 2016 fu colpito da un ictus. Nonostante tutto, continuò a esibirsi finché le condizioni glielo permisero.

Chris Rea lascia la moglie Joan, compagna di una vita conosciuta a 17 anni, e le figlie Josephine e Julia, i cui nomi compaiono anche nel suo repertorio musicale. Una carriera fatta di strade, viaggi e blues, che continuerà a risuonare ben oltre la sua scomparsa.