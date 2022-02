Ad Arcugnano compare un altro misterioso manichino, questa volta nel Lago di Fimon

Qualche giorno fa Tviweb aveva pubblicato un servizio su un misterioso manichino apparso ad Arcugnano (Vedi servizio). Il primo è comparso sulla croce di ferro che sormonta i resti di una delle due torri di Arcugnano.

E’ caccia all’artista acrobata che dopo qualche giorno ne ha piazzato un altro nel Lago. Disposto quasi orizzontalmente in modo che ne affiori parzialmente la sagoma. Il primo è stato chiamato ‘angelo bianco’.

Le immagini del secondo sul lago stanno già diventando virali ed è la stessa pagina del Comune di Arcugnano che dà la notizia.

“Nuova presenza bianca” è scritto sulla pagina Facebook. “Sulla schiena un passaggio della canzone di Morgan “Altrove”: “Svincolarsi dalle convinzioni dalle pose e dalle posizioni”. In molti si chiedono chi sia l’autore e questa vicenda ammanta di mistero il già ‘curioso’ comune di Arcugnano che di arte e di messaggi e installazioni non è decisamente sprovvisto. Basti pensare ai giganteschi murales realizzati da street artist internazionali in diversi punti del territorio (scuole, biblioteca, municipio). Oppure al Teatro Marittimo Berico, stupefacente realizzazione comparsa in località Fontega (uno dei più bei teatri all’aperto del Veneto). Su Arcugnano inoltre, già aleggiano altri misteri (uno su tutti il fantomatico mostro nel lago che in molti giurano di aver visto). To be continued…