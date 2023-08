Ad Arcugnano è tempo di Summer Festival!

Dal 1 settembre, prende il via Arcugnano Summer Festival, quattro giorni di musica e puro divertimento, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Teatro degli eventi sarà piazza Rumor che ospiterà gli appuntamenti in cartellone. Si parte venerdì 1 con una serata fuori dal comune, targata ‘Freak!; sabato 2 serata interamente dedicata alla musica anni ’90, mentre domenica spazio a ‘Hay Enamore – La Noche màs caliente’. A chiudere Arcugnano Summer Festival, lunedì 4 settembre, sarà ‘Crash’, quello che viene definito il party più pazzo del Veneto, con animazione targata djMatrix.

Tutti gli eventi in piazza Rumor, a partire dalle 18: music, food, drink and good vibes.