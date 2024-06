A fuoco il garage di un condominio: vigili del fuoco sul posto (FOTO)

Dalle 10:10 di oggii vigili del fuoco stanno operando in Piazza del Municipio in località Torri di Arcugnano per un incendio divampato nel box interrato di un complesso residenziale: nessuna persona è rimasta coinvolta. L’allarme dopo che alcuni residenti hanno il visto il fumo nel seminterrato che si è propagato anche all’esterno della piazza attraverso le grate di aereazione.

I vigili del fuoco, accorsi da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e sette operatori, sono entrati nel seminterrato dotati di autorespiratori, iniziando le operazioni di spegnimento del box pieno di masserizie.

Ancora in corso le ultime operazioni di bonifica del locale e il sopralluogo dei tecnici dei vigili del fuoco per determinare le cause delle fiamme.