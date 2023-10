Acqua alta a Venezia: attivato il Mose

Il sistema di dighe mobili Mose, progettato per proteggere Venezia dalle acque alte, è attualmente operativo in tutte le bocche di porto. Questo complesso sistema di barriere mobili rappresenta un’importante difesa contro le crescenti minacce legate all’innalzamento del livello del mare e alle maree eccezionali che periodicamente colpiscono la città lagunare.

Oggi, secondo le previsioni meteo, si prevede che il livello dell’acqua in mare raggiunga i 120 centimetri alle ore 13:45. Grazie all’efficacia delle paratoie del sistema Mose, Venezia è in grado di mitigare gli effetti di queste maree eccezionali. In particolare, è previsto che il massimo livello di marea a cui la città sarà esposta sia di 85 centimetri, molto al di sotto dei 120 centimetri previsti in mare aperto.

Il sistema Mose rappresenta una soluzione ingegnosa per la protezione della città contro le inondazioni causate dalle maree eccezionali. Questo sistema, attivo in tutte le bocche di porto, si basa su una serie di barriere mobili che possono essere sollevate per creare una sorta di “tappo” temporaneo in grado di proteggere la città dagli eccessi delle acque. Le paratoie vengono attivate quando il livello dell’acqua raggiunge un certo limite, impedendo alle maree eccezionali di invadere la città.

Il sistema Mose rappresenta un importante passo avanti nella difesa di Venezia contro le minacce legate all’innalzamento del livello del mare e alle maree eccezionali, consentendo alla città di continuare a prosperare e preservare il suo patrimonio culturale unico al mondo.