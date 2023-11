A Verona nasce la prima “Equivia dei Forti”

Il cavallo esce dalla fiera e arriva in città: Fieracavalli e il Comune di Verona lanciano il progetto dell'”Equivia dei Forti”, un itinerario pensato per far scoprire le bellezze della città scaligera da una prospettiva diversa, quella del cavallo, attraverso il circuito del “turismo lento”.

L’iniziativa si inserisce nelle attività di “Smart Verona, città Patrimonio Mondiale Unesco”, il programma promosso dall’amministrazione comunale nell’ambito delle iniziative del Ministero del Turismo volte alla valorizzazione dei comuni a vocazione turistico-culturale nei siti riconosciuti dall’Unesco.

I percorsi dell’Equivia dei Forti saranno operativi dall’anno prossimo e proporranno tre diversi itinerari, per un’offerta mirata a far conoscere al meglio Verona, il suo territorio e il suo patrimonio storico-culturale.

“Da 125 anni, Verona e la sua fiera scrivono la storia del mondo del cavallo, promuovendone la figura come elemento di passione e attività economica – ha detto il presidente di Veronafiere Federico Bricolo -. La creazione di nuove equivie sul territorio rafforza il ruolo di Verona come “città del cavallo” e ne valorizza la vocazione turistica