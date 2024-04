VENETO – Wine-nic di primavera tra i vigneti

Tornano i pic-nic di primavera tra i vigneti della cantina Le Manzane di San Pietro di Feletto (TV): un’esperienza gourmet all’aria aperta tra le colline del Conegliano Valdobbiadene DOCG, patrimonio UNESCO. Il primo appuntamento è per venerdì 24 maggio, il secondo per sabato 1° giugno, entrambi dalle ore 19.00.

Una serata per godersi, in completo relax, le bollicine più famose al mondo, il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, tra le vigne del “Giardino delle Api” della nuova tenuta Le Manzane Hills di San Pietro di Feletto (TV), in via Manzana 11. I partecipanti potranno degustare i vini della Cantina “Le Manzane” e i piatti di Berti Food Truck.

Il wine-nic comprende: 2 calici di vino a scelta (Prosecco DOCG, Pinot Grigio e Kaberlò), un hamburger di Berti Food a scelta – presente anche l’opzione vegetariana -, una porzione di patatine fritte e una bottiglietta d’acqua.

I cani sono ammessi al guinzaglio. In caso di maltempo il pic-nic di venerdì 24 maggio sarà rimandato a sabato 1° giugno. Evento organizzato da: Atelier di Giulia Events e da Le Manzane.

Prenotazioni: https://www.lemanzane.com/esperienze?experience=f8e9eeb4-3fd5-4f40-bcab-60040e7c32de.

Ma tante sono le esperienze che la famiglia Balbinot, proprietaria della cantina Le Manzane, offre, durante tutto l’anno, a enoturisti e appassionati del vino: degustazioni e pranzi con visita al vigneto e alla cantina, smart tasting ed esperienze adrenaliniche a bordo del Land Rover Defender. Le location che Ernesto, la moglie Silvana, i figli Marco e Anna, mettono a disposizione sono: la sala degustazione con vista sui terrazzamenti della cantina scavata nella roccia e sui filari di Glera dove ogni anno, a settembre, si svolge la ®️Vendemmia Solidale e la tenuta “Le Manzane Hills”, a soli 5 minuti di auto dalla cantina dove si trova il “Giardino delle Api” con le arnie dipinte dai bambini della Casa Adelaide.

Tutte le esperienze si possono prenotare e anche regalare attraverso il sito https://www.lemanzane.com/esperienze.

La cantina Le Manzane si trova a San Pietro di Feletto (Treviso), a metà strada tra le Dolomiti e Venezia, nella fascia collinare della provincia di Treviso, nel cuore delle Colline del Prosecco Superiore, proclamate il 7 luglio 2019 Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. L’azienda, a conduzione familiare, è fortemente radicata nel territorio trevigiano come produttrice da 40 anni. La cantina, tra le più dinamiche e interessanti nel panorama enologico del Conegliano Valdobbiadene, distribuisce sia in Italia che all’estero raggiungendo 30 Paesi.