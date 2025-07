A THIENE INCONTRO SULLA SICUREZZA, RUCCO: “POTENZIARE LE POLIZIE LOCALI E DOTARLE DI STRUMENTI”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Si è tenuto a Thiene un incontro aperto al pubblico sul tema della sicurezza, con la partecipazione del deputato di Fratelli d’Italia Silvio Giovine e dell’ex sindaco di Vicenza nonché presidente della Provincia Francesco Rucco. Durante l’appuntamento sono state illustrate alcune proposte per contrastare delinquenza e degrado urbano, tra cui il rafforzamento degli organici di Polizia e Carabinieri – rinforzi che, secondo quanto dichiarato da Giovine, sarebbero in arrivo dal Governo – e il potenziamento della Polizia Locale anche in orario notturno nei Comuni che la prevedono, con dotazioni di taser, bodycam e strumenti operativi adeguati.

Servizio di Elisa Santucci