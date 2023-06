A Noventa Vicentina si cerca Ivano Felici, scomparso stamattina

I Carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina con la collaborazione della Protezione Civile (Gruppo ANA Basso Vic.no e Nucleo Carabinieri in congedo) stanno cercando il sig. FELICI IVANO, classe 1944, residente in via Cristoforo Colombo a Noventa Vicentina.

Il sig. Felici è uscito di casa nella mattinata di oggi, giovedì 29 giugno, con la bici e non ha fatto più ritorno a casa.

Chiunque lo ha visto si metta immediatamente in contatto con le Forze dell’ordine chiamando il 112.

Il punto ritrovo dei Volontari per le ricerche è situato nella sede degli Alpini, in via degli Alpini a Noventa Vicentina.

Si ringrazia la cittadinanza per la preziosa collaborazione. Ogni informazione può essere utile!