NOVENTA – Chiude l’ufficio postale di Largo Rezzonico per lavori: al suo posto un ufficio postale mobile

Poste Italiane Spa ha comunicato la chiusura temporanea dell’ufficio postale di Noventa Vicentina, sito in via Largo Rezzonico 1, da martedì 16 luglio a martedì 22 ottobre 2024.

L’inevitabile chiusura consentirà a Poste Italiane Spa di realizzare lavori tecnici propedeutici all’attuazione del progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale (https://www.posteitaliane.it/progetto-polis) . Nello specifico verrà cambiato radicalmente l’attuale arredo, rinnovata l’impiantistica e predisposte postazioni smart.

Durante il periodo di chiusura, gli operatori della filiale verranno trasferiti in un ufficio Postale Mobile collocato davanti all’attuale filiale di Via largo Rezzonico. Tale postazione mobile avrà i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35, sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.30. Purtroppo tale postazione non sarà dotata di ATM (Servizio bancomat) ma si rammenta che ogni utente di Poste Italiane Spa può recarsi e svolgere qualsiasi operazione in ogni sportello di filiali presenti negli altri Comuni del territorio.

Per qualsiasi comunicazione, chiarimento o reclamo è possibile contattare Poste Italiane Spa al num. verde 803.160 (da rete fissa e attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00) oppure il num. 06.4526.3160 (da rete mobile e fissa).

Poste Italiane Spa si scusa per il disagio causato da questi necessari interventi e si impegna a dare tempestiva comunicazione alla clientela su eventuali aggiornamenti.