BASSO VICENTINO – Denunciato ex dipendente comunale: aveva organizzato un giro di naturalizzazioni irregolari di brasiliani

I finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza, nell’ambito di un’articolata indagine di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, hanno scoperto un giro di irregolari naturalizzazioni di cittadini brasiliani e denunciato un ex-dipendente del Comune di Lonigo, che si occupava delle relative pratiche burocratiche.

Nello specifico, i finanzieri della Tenenza di Noventa Vicentina, vista la mole di naturalizzazioni di cittadini brasiliani nel Comune leoniceno, hanno concentrato le proprie attenzioni sulle richieste di 5 cittadini brasiliani tese ad attuare la più celere procedura di riconoscimento, per via amministrativa, della cittadinanza italiana “JURE SANGUINIS”, finalizzata al successivo ottenimento del passaporto italiano, previa iscrizione dei soggetti nell’anagrafe della popolazione residente.

Su tale richiesta d’iscrizione da parte dei cittadini brasiliani, la Polizia Locale di Lonigo (VI) aveva posto un diniego, segnalando all’Ufficio Anagrafe del Comune l’assenza del requisito della dimora abituale per carenza dell’elemento soggettivo (cioè per la mancanza dell’intenzione di abitare stabilmente nel territorio, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali).

Ciò nonostante, il dipendente in questione, tra il 2018 ed il 2019, aveva proceduto ugualmente all’iscrizione dei soggetti nell’anagrafe comunale della popolazione residente, consentendo quindi ai 5 brasiliani il successivo ottenimento della cittadinanza italiana.

Le indagini dei finanzieri noventani, tra escussione di testimoni, acquisizione di documenti e tabulati telefonici, hanno portato a considerare illecita e viziata da falsità la procedura seguita dal dipendente comunale (nel frattempo, non più in servizio a Lonigo), denunciato per violazione degli artt. 476 e 479 C.P. che prevedono, in caso di condanna, la pena detentiva della reclusione fino ad un massimo di sei anni.

Il servizio in questione si inquadra nella più ampia gamma dei compiti della Guardia di Finanza, a tutela del regolare funzionamento dell’apparato amministrativo dello Stato e degli Enti locali, finalizzata a scoprire eventuali comportamenti illeciti.