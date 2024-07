Il super alpino Secondo Tamiozzo compie 103 anni

Ennesimo importante traguardo per l’ospite di Villa Serena Secondo Tamiozzo, che ha festeggiato i 103 anni! Recente protagonista dell’adunata nazionale degli Alpini a Vicenza, che lo ha visto sfilare con tutti gli onori in quanto tra gli ultimi reduci della campagna di Russia ad essere ancora in vita, Tamiozzo ha ricevuto gli auguri da parte dei parenti, degli altri ospiti, dei dipendenti e del Consiglio di Amministrazione dell’Ipab di Lonigo.

Di professione operaio, Secondo Tamiozzo venne arruolato con il numero di matricola 16333 nel 1941, per combattere sul fronte greco-albanese. Il 17 agosto 1942 venne inviato in Russia, da cui fu rimpatriato il 25 Febbraio del 1943 per essere ricoverato, il successivo 8 marzo, all’ospedale militare di Bari a causa di un congelamento ai piedi di primo e secondo grado. A conflitto concluso e a testimonianza del suo impegno al fronte, venne poi insignito con la Croce al merito di guerra. È ospite di Villa Serena da ben 16 anni.