BASSO VICENTINO – Imbraccia il fucile e minaccia il nipote: intervengono i carabinieri

Momenti di tensione stamane in centro ad Agugliaro fra via Vittorio Emanuele III e viale Roma. Durante una lite in ambito famigliare, una donna di 80 anni ha imbracciato il fucile e minacciato il nipote, vicino di casa, di circa 60 anni, pare per vecchi dissidi di famiglia. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri che sono intervenuti prontamente con due mezzi. I militari hanno fatto desistere la donna evitando il peggio e l’hanno successivamente accompagnata in caserma. E’ stata denunciata e l’arma, regolarmente registrata, è stata sequestrata.