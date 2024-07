A Noventa ‘Venere in pelliccia’ per l’Estate Teatrale 2024

Rassegna “Estate Teatrale”

Spettacolo all’aperto

VENERE IN PELLICCIA

Venerdì 19 luglio 2024, ore 21.00 Parco di Villa Ca’ Arnaldi

Costo del biglietto: 8 euro

Quarto appuntamento con la rassegna “Estate Teatrale” con lo spettacolo Venere in pelliccia, adattamento tratto dal romanzo di Leopold von Sacher-Masoch. Portato in scena dalla compagnia Baroni Rampanti per la regia di Emanuela Bonetti, questa pièce teatrale racconta la storia di un regista e drammaturgo che, impegnato con i provini per trovare l’attrice protagonista di una sua opera, si imbatte in una donna alquanto misteriosa che lo porterà ad affrontare il suo latente e vergognoso maschilismo. Ma chi sarà questa donna così dedita a portare il regista ai suoi piedi tramite giochi psicologici ed umiliazioni?